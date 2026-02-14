Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica poginula u sudaru na Orlovači

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica poginula u petak u teškoj saobraćajnoj nesreći u okolini Beograda, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Kako mediji prenose, Ječmenica je izgubila život u sudaru šlepera i automobila petlji Orlovača, koja se dogodila u petak u 20.54. "U teškoj saobraćajnoj nesreći večeras u okolini Beograda život je izgubila jedna od naših najboljih teniserki u istoriji Srbije i nekadašnji selektor reprezentacije Tatjana Ječmenica. Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano", naveo je Dačić na Instagramu. Ječmenica je rođena 4. jula 1978. godine u Novom