Više tužilaštvo slagalo da je predmet dostavilo TOK-u

Iz Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) odgovorili su Radaru da u slučaju postupka protiv smenjene direktorke Uprave za sprečavanje pranja novca Danijele Maletić i jedne bankarske službenice „Više javno tužilaštvo (VJT) nije juče kontaktiralo TOK“. VJT izdalo i lažno saopštenje da je ženama određeno zadržavanje od 48 sati

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu ne samo da je nenadležno postupalo protiv smenjene pomoćnice direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijele Maletić i jedne bankarske službenice, već predmet uopšte nije dostavilo nadležnom Tužilaštvu za organizovani kriminal ( TOK), iako su takvo rešenje doneli. To samo potvrđuje sumnje da su dve žene uhapšene i sprovedene sa lisicama na rukama da bi se zastrašili svi koji se interesuju za sumnjivo poslovanje