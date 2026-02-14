Četvrti dan blokade Ibarske magistrale: Mlekari i poljoprivrednici ne odustaju dok se zahtevi ne ispune

Radio 021 pre 54 minuta  |  Beta
Četvrti dan blokade Ibarske magistrale: Mlekari i poljoprivrednici ne odustaju dok se zahtevi ne ispune

Proizvođači mleka i poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka kažu, da su posle četiri dana blokade umorni, ali da ne odustaju i da će blokada trajati do do ispunjenja zahteva.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da im se niko od zvaničnika još nije obratio, osim što izdaju saopštenja i komentarišu njihov protest na medijima. "Predsednik Srbije Alaksandar Vučić sinoć je komentarisao naš protest i rekao da država ne može da zabrani uvoz mleka i drugih poljoprovrednih proizvoda, jer onda ne bi mogla da izvozi. Mi to nismo ni tražili", rekao je on. Veljković je kazao da oni traže da
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 24 minuta
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Vesti online pre 59 minuta
Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Biznis.rs pre 59 minuta
"Umorni, ali ne odustaju": Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

"Umorni, ali ne odustaju": Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

N1 Info pre 1 sat
Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Serbian News Media pre 1 sat
Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Vreme pre 1 sat
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTK pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakPredsednik SrbijeIbarska magistralaMleko

Društvo, najnovije vesti »

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Beta pre 34 minuta
Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Kreni-promeni: Vučić stoji iza atmosfere progona i zastrašivanja novinara

Serbian News Media pre 34 minuta
Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

Mrdić: Čekam mišljenje Venecijanske komisije, za SRB dobro da ga prihvatiti i uvaži

NIN pre 59 minuta
Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

Poljoprivrednici iz Vitanovca blokadu izmestili na magistralni put u Mrčajevcima

RTS pre 24 minuta
SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

SRETNIMO SE PONOVO: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu (PROGRAM)

InfoKG pre 59 minuta