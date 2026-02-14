Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman na obračun sa svima koji nisu lojalisti

Teolog Blagoje Pantelić ocenio je da je vrh SPC spreman da se obračuna sa svima koji nisu spremni da budu lojalisti vladajuće stranke i da njegov slučaj najbolje ilustruje kako patrijarh Porfirije reaguje na kritike.

On je nedavno isključen iz crkvene zajednice Srpske pravoslavne crkve (SPC) zbog javnih istupa. "Njegovo ponašanje je toliko skandalozno da su ljudi u Crkvi zatečeni. Nikada u istoriji SPC nismo imali takvog poglavara", rekao je Pantelić, u intervjuu za današnji list Nova, komentarišući odluku crkvenog suda o isključenju njega i teologa Vukašina Milićevića iz crkvene zajednice. "Ako se nešto u međuvremenu ne promeni, a verujem da hoće, taj progon će se završiti