Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman na obračun sa svima koji nisu lojalisti

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman na obračun sa svima koji nisu lojalisti

Teolog Blagoje Pantelić ocenio je da je vrh SPC spreman da se obračuna sa svima koji nisu spremni da budu lojalisti vladajuće stranke i da njegov slučaj najbolje ilustruje kako patrijarh Porfirije reaguje na kritike.

On je nedavno isključen iz crkvene zajednice Srpske pravoslavne crkve (SPC) zbog javnih istupa. "Njegovo ponašanje je toliko skandalozno da su ljudi u Crkvi zatečeni. Nikada u istoriji SPC nismo imali takvog poglavara", rekao je Pantelić, u intervjuu za današnji list Nova, komentarišući odluku crkvenog suda o isključenju njega i teologa Vukašina Milićevića iz crkvene zajednice. "Ako se nešto u međuvremenu ne promeni, a verujem da hoće, taj progon će se završiti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pantelić: „Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal“

Pantelić: „Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal“

Serbian News Media pre 1 sat
Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

Nedeljnik pre 1 sat
Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal

Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista, ponašanje Porfirija skandal

Danas pre 2 sata
Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

Teolog Pantelić: Vrh SPC spreman da iz Crkve isključi svakog ko nije lojalista

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Svet, najnovije vesti »

Fon der Lajen u Minhenu: EU mora da postane nezavisnija u odbrani, energiji i tehnologiji

Fon der Lajen u Minhenu: EU mora da postane nezavisnija u odbrani, energiji i tehnologiji

Insajder pre 27 minuta
Radio kod njenog oca, pa je zverski silovao i ubio: Igor osuđen na 23 godine zbog zločina nad Milenom, na suđenju isplivala…

Radio kod njenog oca, pa je zverski silovao i ubio: Igor osuđen na 23 godine zbog zločina nad Milenom, na suđenju isplivala jeziva istina

Blic pre 7 minuta
Minhenska bezbednosna konferencija: Fon der Lajen - EU treba da postane nezavisnija u svim dimenzijama

Minhenska bezbednosna konferencija: Fon der Lajen - EU treba da postane nezavisnija u svim dimenzijama

RTV pre 23 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kijevska oblast i Odesa pod napadom

UKRAJINSKA KRIZA: Kijevska oblast i Odesa pod napadom

RTV pre 18 minuta
Zaharova: Međunarodnog poretka zasnovanog na privilima nikad nije bilo

Zaharova: Međunarodnog poretka zasnovanog na privilima nikad nije bilo

NIN pre 12 minuta