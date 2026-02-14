Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Radio sto plus pre 7 minuta
Hiljade prekršaja tokom akcije kontrole autobusa i kamiona u Srbiji

Policija je kontrolom 699 autobusa našla 300 prekršaja.

Među njima je 65 prekoračenja vremena upravljanja, 38 zloupotreba tahografa, 23 neposedovanja dokumentacije i 12 tehničke neispravnosti autobusa. Kontrolisano je i 8.013 teretnih vozila i otkriveno 6.377 prekršaja što je više nego u ranijim akcijama. Među njima je 1.188 prekoračenja dozvoljenog vremena upravljanja, 505 zloupotreba tahografa, 697 prekršaja neposedovanja propisane dokumentacije, 634 slučaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 477 slučajeva prekoračenja
