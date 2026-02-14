Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Radio sto plus pre 6 sati
Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj
Rubio je rekao da je “euforija” zbog pobede Zapada u Hladnom ratu dovela do “opasne zablude da smo ušli u ‘kraj istorije’, da će svaka nacija sada biti liberalna demokratija…i da ćemo živeti u svetu bez granica, gde će svako postati građanin sveta”. “Napravili smo ove greške zajedno i sada zajedno dugujemo našim narodima da se suočimo sa tim činjenicama i da krenemo napred ka obnovi”, rekao je Rubio. Prema njegovim rečima, pod Trampom će SAD “ponovo preuzeti
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Beta pre 6 sati
Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Rubio: SAD zauvek ostaju vezane za Evropu, kraj transatlantske ere nije naš cilj

Serbian News Media pre 6 sati
Rubio: Kraj transatlantske ere nije naš cilj, SAD će uvek biti „dete Evrope“

Rubio: Kraj transatlantske ere nije naš cilj, SAD će uvek biti „dete Evrope“

Nedeljnik pre 6 sati
Rubio: SAD i Evropa treba da su zajedno

Rubio: SAD i Evropa treba da su zajedno

N1 Info pre 6 sati
Rubio: SAD i Evropa su stvorene da budu zajedno

Rubio: SAD i Evropa su stvorene da budu zajedno

NIN pre 6 sati
Govor pomirenja sa skrivenom porukom: Minhen na nogama, Rubio dobio ovacije, a Evropa hladan tuš: "Došli smo u opasnu zabludu"…

Govor pomirenja sa skrivenom porukom: Minhen na nogama, Rubio dobio ovacije, a Evropa hladan tuš: "Došli smo u opasnu zabludu" (video)

Blic pre 6 sati
Državni sekretar SAD obratio se u Minhenu: Rubio ponudio maslinovu grančicu Evropi i dobio apaluz, ali…

Državni sekretar SAD obratio se u Minhenu: Rubio ponudio maslinovu grančicu Evropi i dobio apaluz, ali…

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Kuba pred kolapsom?

Kuba pred kolapsom?

Danas pre 1 minut
Rojters: Američka vojska se sprema za moguću višenedeljnu operaciju protiv Irana

Rojters: Američka vojska se sprema za moguću višenedeljnu operaciju protiv Irana

Danas pre 36 minuta
Federalno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske potvrdilo: Pregovori između Irana i SAD biće održani u Ženevi naredne…

Federalno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske potvrdilo: Pregovori između Irana i SAD biće održani u Ženevi naredne nedelje

Insajder pre 5 minuta
Peta generacija ruskih suhoja protiv američkih F- 22

Peta generacija ruskih suhoja protiv američkih F- 22

Sputnik pre 5 minuta
Avioni Bundesvera na Islandu

Avioni Bundesvera na Islandu

N1 Info pre 1 minut