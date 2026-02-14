Drugi dan Minhenske konferencije - predsednik Vučić sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Vadefulom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja učešće na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji nizom bilateralnih susreta. Predsedni se sastao sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom, a slede razgovori i sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, kao i sa grupom američkih senatora.

Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Vadefulom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros u Minhenu sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, u okviru 62. Minhenske bezbednosne konferencije. Tokom dana, Vučića ocekuju sastanci sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, sa poslanikom Bundestaga, predsedavajućim Radne grupe CDU za Zapadni Balkan, članom Odbora za spoljne poslove i zamenikom člana Odbora za EU