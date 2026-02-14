Fon der Lajen u Minhenu: Evropa se budi iz bezbednosnog sna i sprema za novu eru odbrane

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istakla je u Minhenu potrebu da EU postane "nezavisnija" u svim dimenzijama koje utiču na bezbednost i prosperitet – uključujući odbranu, energetiku, ekonomiju, trgovinu, sirovine i digitalnu tehnologiju.

Ursula fon der Lajen je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji naglasila da je Evropa suočena sa "šok terapijom" u pogledu bezbednosti i da se "budi" iz decenija zatišja, što uključuje stalne napade Rusije na Ukrajinu i pretnju spoljnih sila koje pokušavaju da oslabe EU iznutra, preneo je Gardijan. Odbacila je ideju da nezavisna Evropa znači slabije veze sa SAD. "Nezavisna Evropa je jaka Evropa, a jaka Evropa stvara jači transatlantski savez", rekla je Fon der