Juventus sa igračem manje zamalo preživeo "Meacu" - Gol Zjelinskog možda bude vredan Skudeta

Fudbaleri Intera pobedili su Juventus rezultatom 3:2 (1:1) na stadionu "Đuzepe Meaca" u 25. kolu Serije A. Nero-azuri su imali više od jednog poluvremena igrača više i uprkos tome nekako su uspeli da iščupaju pobedu koja na kraju može da znači i osvajanje titule.

Veliki derbi Italije bio je značajan zbog borbe za Skudeto. Inter je i dalje lider prvenstva, ali sada ima osam bodova više od Milana, koji ima meč manje protiv Koma. Inter je posle dve godine savladao neki tim iz "velike četvorke" Italije (Juventus, Roma, Milan, Napoli), a ova pobeda mogla bi da bude vredna Skudeta. Juventus je odigrao sjajno prvi deo utakmice. Bio je konkretniji i bolje je izgledao na terenu, ali crveni karton Kalulua opredelio ih je da se brane