Juventus sa igračem manje zamalo preživeo "Meacu" - Gol Zjelinskog možda bude vredan Skudeta

RTS pre 51 minuta
Juventus sa igračem manje zamalo preživeo "Meacu" - Gol Zjelinskog možda bude vredan Skudeta

Fudbaleri Intera pobedili su Juventus rezultatom 3:2 (1:1) na stadionu "Đuzepe Meaca" u 25. kolu Serije A. Nero-azuri su imali više od jednog poluvremena igrača više i uprkos tome nekako su uspeli da iščupaju pobedu koja na kraju može da znači i osvajanje titule.

Veliki derbi Italije bio je značajan zbog borbe za Skudeto. Inter je i dalje lider prvenstva, ali sada ima osam bodova više od Milana, koji ima meč manje protiv Koma. Inter je posle dve godine savladao neki tim iz "velike četvorke" Italije (Juventus, Roma, Milan, Napoli), a ova pobeda mogla bi da bude vredna Skudeta. Juventus je odigrao sjajno prvi deo utakmice. Bio je konkretniji i bolje je izgledao na terenu, ali crveni karton Kalulua opredelio ih je da se brane
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Goleada u derbiju! Inter pobedio Juventus u ludoj utakmici!

Goleada u derbiju! Inter pobedio Juventus u ludoj utakmici!

Kurir pre 30 minuta
Real Madrid pobedio Real Sosijedad i zabeležio osmi uzastopni trijumf u Primeri

Real Madrid pobedio Real Sosijedad i zabeležio osmi uzastopni trijumf u Primeri

Radio sto plus pre 15 minuta
Fudbaleri Intera pobedili Juventus 3:2 u 186. „derbiju Italije”

Fudbaleri Intera pobedili Juventus 3:2 u 186. „derbiju Italije”

Politika pre 31 minuta
Bastoni za Oskara, Zjelinski za skidanje Interovog prokletstva, nesrećni Juve!

Bastoni za Oskara, Zjelinski za skidanje Interovog prokletstva, nesrećni Juve!

Sportske.net pre 50 minuta
Inter konačno dobio derbi, Zijelinski rešio Juve u 90. minutu

Inter konačno dobio derbi, Zijelinski rešio Juve u 90. minutu

Sport klub pre 55 minuta
Inter pobedio Juventus u Seriji A

Inter pobedio Juventus u Seriji A

Radio sto plus pre 45 minuta
Zvezda sprečila senzaciju u Beogradu: Vezala četvrtu pobedu i ponovo je blizu prvog mesta na tabeli

Zvezda sprečila senzaciju u Beogradu: Vezala četvrtu pobedu i ponovo je blizu prvog mesta na tabeli

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalJuventusInterItalijaderbiNapoli

Sport, najnovije vesti »

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama: „Kao da sam u bioskopu i gledam sebe…“

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama: „Kao da sam u bioskopu i gledam sebe…“

Danas pre 2 sata
Lil u lošem raspoloženju dočekuje Zvezdu: I na šestom vezanom meču su bez pobede u domaćem prvenstvu

Lil u lošem raspoloženju dočekuje Zvezdu: I na šestom vezanom meču su bez pobede u domaćem prvenstvu

Danas pre 1 sat
Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali…

Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka, da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali bolju realizaciju“

Danas pre 3 sata
Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Neverovatan preokret Vojvodine u Beogradu

Danas pre 4 sati
Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Nenad Stojaković posle pobede Partizana nad Spartakom o skandiranju sa tribina protiv njega

Danas pre 5 sati