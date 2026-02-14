Stanković: Da smo donosili bolje odluke, možda bismo imali i bolju realizaciju

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je nakon pobede u Pančevu da su loše odluke, naročito u prvom poluvremenu, pravile problem njegovim izabranicima i da su imali mnogo neiznuđenih grešaka u poslednjoj trećini terena.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Železničara u Pančevu rezultatom 3:0. Trener crveno-belih Dejan Stanković istakao je nakon meča da je Zvezda došla po tri boda i da je najvažnije da ih je osvojila, ali nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svog tima. "Prvo poluvreme, opet kao i protiv Novog Pazara. Ovog puta su odluke bile te koje su nam pravile problem, pogotovo u zadnjoj trećini. Dosta grešaka, dosta neiznuđenih grešaka. Da smo donosili bolje