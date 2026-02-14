Zelenski spreman da raspiše izbore, ali pod jednim uslovom; Sančez: Putin mora da se zaustavi

Rat u Ukrajini – 1.452. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina ključan za kraj rata u Ukrajini. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će SAD nastaviti da se zalažu za mirovni sporazum, ali da će morati da provere da li Rusija zaista želi da okonča borbe.

Zelenski: Spreman sam da raspišem izbore, ali pod jednim uslovom Predsednik Volodimir Zelenski izjavio jeu Minhenu da je spreman da raspiše izbore ukoliko se obezbedi dvomesečni ili tromesečni prekid vatre, ističući da Ukrajina ne može da pravi teritorijalne ustupke kao kompromis u pregovorima sa Rusijom. Zelenski je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o pritiscima iz Vašingtona nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da bi