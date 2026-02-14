Zelenski spreman da raspiše izbore, ali pod jednim uslovom; Sančez: Putin mora da se zaustavi

RTS pre 35 minuta
Zelenski spreman da raspiše izbore, ali pod jednim uslovom; Sančez: Putin mora da se zaustavi

Rat u Ukrajini – 1.452. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina ključan za kraj rata u Ukrajini. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će SAD nastaviti da se zalažu za mirovni sporazum, ali da će morati da provere da li Rusija zaista želi da okonča borbe.

Zelenski: Spreman sam da raspišem izbore, ali pod jednim uslovom Predsednik Volodimir Zelenski izjavio jeu Minhenu da je spreman da raspiše izbore ukoliko se obezbedi dvomesečni ili tromesečni prekid vatre, ističući da Ukrajina ne može da pravi teritorijalne ustupke kao kompromis u pregovorima sa Rusijom. Zelenski je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o pritiscima iz Vašingtona nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da bi
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zelenski prelomio: Spreman sam da raspišem izbore, ali pod jednim uslovom

Zelenski prelomio: Spreman sam da raspišem izbore, ali pod jednim uslovom

Večernje novosti pre 29 minuta
Zelenski: Raspisaću izbore ako bude obezbeđen prekid vatre, ukrajinska armija je najjača u Evropi

Zelenski: Raspisaću izbore ako bude obezbeđen prekid vatre, ukrajinska armija je najjača u Evropi

Newsmax Balkans pre 2 sata
Zelenski u Minhenu: Spreman sam da raspišem izbore ako bude obezbeđen dvomesečni prekid vatre

Zelenski u Minhenu: Spreman sam da raspišem izbore ako bude obezbeđen dvomesečni prekid vatre

Euronews pre 3 sata
Zelenski: Spreman sam na izbore, ali samo pod ovim uslovom

Zelenski: Spreman sam na izbore, ali samo pod ovim uslovom

B92 pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Kijevska oblast i Odesa pod napadom; Zelenski: Spreman sam da raspišem izbore ako bude obezbeđen dvomesečni…

UKRAJINSKA KRIZA: Kijevska oblast i Odesa pod napadom; Zelenski: Spreman sam da raspišem izbore ako bude obezbeđen dvomesečni prekid vatre

RTV pre 3 sata
Tramp: Zelenski će propustiti priliku za mir ako ne počne da deluje

Tramp: Zelenski će propustiti priliku za mir ako ne počne da deluje

NIN pre 4 sati
Dmitrijev: Evropski lideri se plaše interakcije Rusije i SAD

Dmitrijev: Evropski lideri se plaše interakcije Rusije i SAD

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaTanjugVašingtonRusijaMinhenNemačkaIzboriKijevDronDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Na demonstracijama protiv vlasti u Iranu u Minhenu se okupilo 200.000 ljudi

Na demonstracijama protiv vlasti u Iranu u Minhenu se okupilo 200.000 ljudi

Insajder pre 24 minuta
Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Beta pre 5 minuta
Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Francuski ministar tvrdi da je Putin spreman da koristi biološko oružje protiv svog naroda

Serbian News Media pre 4 minuta
Na demonstracijama protiv vlasti u Iranu u Minhenu se okupilo 200.000 ljudi

Na demonstracijama protiv vlasti u Iranu u Minhenu se okupilo 200.000 ljudi

NIN pre 10 minuta
Nove uvrede Zelenskog na račun Orbana, mađarski premijer ponovio: Ukrajina ne može da bude član EU

Nove uvrede Zelenskog na račun Orbana, mađarski premijer ponovio: Ukrajina ne može da bude član EU

Vesti online pre 19 minuta