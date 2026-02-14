Popravite raspoloženje uz komedije na RTV-u

NOVI SAD - Italijanska komedija Dobrodošli na planinu "Un mondo aparte" na program RTV1 je od 15.10. Učitelj Mihael Kortez premešten je iz Rima u školu u selu Rupe, park Abruco. Ona je na rubu zatvaranja zbog nedovoljnog broja upisanih učenika. Dok učitelj pokušava da održi školu otvorenom, u idiličnom zimskom i letnjem okruženju, pojavljuju se brojni izazovi...

Režiju potpisuje Riccardo Milani, a scenario: Riccardo Mila U glavnim ulogama su: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Alessandra Barbonetti, Franca Di Cicco, Elisa Di Eusanio Posle bala After the Ball- komedija od 20.05 Moderna priča o pepeljugi sa istaknutim elementima odnosa oca i kćerke, pohlepe i prijateljstva. Nakon što se mlada modna dizajnerka Kejt sukobi sa svojom korumpiranom maćehom i polusestrama, odlučuje da se preruši kako bi spasila porodičan posao