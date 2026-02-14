Šekerinska: Region Zapadnog Balkana od strateškog značaja, saradnja sa Srbijom praktična i stvar dogovora

BRISEL - Zamenica generalnog sekretara NATO Radmila Šekerinska izjavila je da Zapadni Balkan za Alijansu predstavlja region od strateškog značaja, saradnju sa Srbijom je ocenila kao široku, praktičnu i rezultat dogovora dve strane, a kada je situacija u AP Kosovo i Metohija u pitanju ističe da je cilj Kfora da obezbedi sigurno okruženje za sve.

"Saradnja je široka - od političkog dijaloga do praktične saradnje. NATO je pomogao u obuci dela mirovnih snaga Srbije, podržao uništavanje zastarele municije i programe vojnog obrazovanja. To je praktična saradnja i rezultat dogovora obe strane. Uvek kažemo da su za partnerstva poput tanga potrebne dve strane", rekla je Šekerinska za Tanjug, na marginama sastanka ministara odbrane NATO zemalja u Briselu. Dodala je da NATO vidi KFOR kao priliku da se podrži