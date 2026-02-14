Šekerinska: Region Zapadnog Balkana od strateškog značaja, saradnja sa Srbijom praktična i stvar dogovora

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Šekerinska: Region Zapadnog Balkana od strateškog značaja, saradnja sa Srbijom praktična i stvar dogovora

BRISEL - Zamenica generalnog sekretara NATO Radmila Šekerinska izjavila je da Zapadni Balkan za Alijansu predstavlja region od strateškog značaja, saradnju sa Srbijom je ocenila kao široku, praktičnu i rezultat dogovora dve strane, a kada je situacija u AP Kosovo i Metohija u pitanju ističe da je cilj Kfora da obezbedi sigurno okruženje za sve.

"Saradnja je široka - od političkog dijaloga do praktične saradnje. NATO je pomogao u obuci dela mirovnih snaga Srbije, podržao uništavanje zastarele municije i programe vojnog obrazovanja. To je praktična saradnja i rezultat dogovora obe strane. Uvek kažemo da su za partnerstva poput tanga potrebne dve strane", rekla je Šekerinska za Tanjug, na marginama sastanka ministara odbrane NATO zemalja u Briselu. Dodala je da NATO vidi KFOR kao priliku da se podrži
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zamenica generalnog sekretara NATO: Zapadni Balkan za Alijansu predstavlja region od strateškog značaja

Zamenica generalnog sekretara NATO: Zapadni Balkan za Alijansu predstavlja region od strateškog značaja

Euronews pre 24 minuta
Šekerinska: NATO članice doprinose stabilnosti Zapadnog Balkana, ključan politički dijalog

Šekerinska: NATO članice doprinose stabilnosti Zapadnog Balkana, ključan politički dijalog

N1 Info pre 2 sata
Šekerinska (NATO): Nema vojne opreme koja vam može pomoći bez pravog političkog dijaloga

Šekerinska (NATO): Nema vojne opreme koja vam može pomoći bez pravog političkog dijaloga

Nedeljnik pre 2 sata
Zamenica generalnog sekretara NATO o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova

Zamenica generalnog sekretara NATO o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBalkanNATOKFORBriselTanjugMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Zbor građana Novog Pazara pisao Erdoganu: Sandžak ekonomski zapostavljen i politički marginalizovan

Zbor građana Novog Pazara pisao Erdoganu: Sandžak ekonomski zapostavljen i politički marginalizovan

Insajder pre 24 minuta
Vučić sa američkim senatorima, Vadefulom i Kalinakom o saradnji, bezbednosti i evropskim integracijama

Vučić sa američkim senatorima, Vadefulom i Kalinakom o saradnji, bezbednosti i evropskim integracijama

RTV pre 34 minuta
Šekerinska: Region Zapadnog Balkana od strateškog značaja, saradnja sa Srbijom praktična i stvar dogovora

Šekerinska: Region Zapadnog Balkana od strateškog značaja, saradnja sa Srbijom praktična i stvar dogovora

RTV pre 50 minuta
Miljuš (SSP): Rekordan broj napada na novinare u 2025, nije slučajnost već posledica politike SNS

Miljuš (SSP): Rekordan broj napada na novinare u 2025, nije slučajnost već posledica politike SNS

Beta pre 55 minuta
"Sve je jasniji jaz između Amerike i Evrope" Vučić iz Minhena: "Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita"

"Sve je jasniji jaz između Amerike i Evrope" Vučić iz Minhena: "Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita"

Blic pre 1 sat