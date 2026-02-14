Sveti Trifun tradicionalno obeležen u Sremskim Karlovcima

RTV pre 21 minuta  |  RTV (Milana Kadrić)
Sveti Trifun tradicionalno obeležen u Sremskim Karlovcima

SREMSKI KARLOVCI - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i vinara. Zato se danas pored liturgija u crkvama, taj svetitelj spominje i u vinogradima, koje vinogradari obilaze i orezuju vinovu lozu, a čokote zalivaju vinom, koje bi trebalo da im da snagu nakon zime da budu plodni i rodni. Sveti Trifun tradicionalno je obeležen na oglednim poljima Poljoprivrednog fakulteta u Sremskim Karlovcima.

Na obroncima vinske Fruške gore obeležila se vinogradarska slava Sveti Trifun, osveštanjem oglednih polja vinove loze Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, za koju kažu da je u dobrom stanju. Višedecenijskim običajem na Institutu za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima, svi vinari biraju kuma za narednu godinu. Ovogodišnji kum slave bio je Siniša Popov iz vinarije "Verus Kiš" iz Sremskih Karlovaca. Po nekim od običaja u Šumadiji, veruje se da će ukoliko na Svetog
