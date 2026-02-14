AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata pri izlazu iz Srbije, dok na drugim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se da će saobraćaj biti pojačanog intenziteta zbog predstojećeg državnog praznika. Veći broj vozila očekuje se na autoputevima koji vode ka turističkim centrima, planinama i banjama, kao i na prilazima većim gradovima. Pojačan saobraćaj može usloviti kratka zadržavanja na naplatnim stanicama, gde od jutros nema zadržavanja, kao i na graničnim prelazima.