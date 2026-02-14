Danas je Sveti Trifun – dan kada se orezuje vinova loza i nazdravlja novoj berbi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. februara slave Svetog Trifuna, praznik koji u narodu prate brojni običaji i verovanja posvećeni ovom svecu.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. februara obeležavaju Svetog Trifuna, sveca kome se u narodu pripisuju brojni običaji i verovanja, piše Danas. Sveti Trifun se smatra zaštitnikom vinograda, useva i iskrene hrišćanske ljubavi. Kao zaštitnik vinogradara, Sveti Trifun je posebno poštovan među vinarima. Najvažniji običaj je orezivanje bar jednog čokota vinove loze, koji se potom prelije vinom, uz želju za rodnom i uspešnom godinom. Zbog toga je u narodu,