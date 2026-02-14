Košarkaš Portlanda: ''Jedva čekam da poljubim Jokića!''

Ovaj vikend će obeležiti Ol-star utakmica NBA lige i sva prateća dešavanja, a OVDE možete pročitati šta se sve noćas dešavalo na ovom spektakularnom događaju.

Ono što bi u narednih par dana moglo da privuče pažnju, jeste potencijalni susret Portlandovog ''rukija'', 20-godišnjeg kineskog košarkaša Janga Hansena i našeg Nikole Jokića. Hansen je još ranije otkrio da mu je Jokić košarkaški idol, pa su ga novinari upitali da li se raduje susretu sa njim. ''Jedva čekam da ga poljubim'', kao iz topa je odgovorio Hansen, posle utakmice zvezda u usponu NBA prošle noći. Hansen je u tom meču predstavljao tim Ostina, koji su činili