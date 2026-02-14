Stanković: "Uradili smo najvažnije, ali smo mogli još dosta bolje"

Fudbaleri Crvene zvezde vratili su se na vrh tabele u Super ligi Srbije.

Zvezda je u derbiju 23. kola kao gost sa ubedljivih 3:0savladala Železničar u Pančevu i sa bodom više ulazi u predstojeći "večiti derbi" koji se igra na "Marakani". Trener crveno-belih Dejan Stanković sumirao je utiske nakon ostvarenog trijumfa. "Meni je bilo važno da odnesem tri boda iz Pančeva, što smo i uradili. U prvom poluvremenu smo donosili loše odluke i imali dosta izgubljenih lopti. Brinule su me duge lopte koje nismo uspeli da rešimo iz čega su dobili