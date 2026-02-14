Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Spartak Subotica u 23. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Partizana u subotu, sa početkom u 15 časova, na stadionu u Humskoj ulici dočekuju ekipu Spartaka iz Subotice u okviru 23. kola Superlige.

Crno-beli nastavljaju borbu za titulu prvaka Srbije. Nakon kiksa u prvom kolu drugog dela sezone, i to upravo u Beogradu protiv Radničkog iz Niša (0:0), Partizan će na krilima slavlja protiv Radnika u Surdulici (3:2) probati da održi korak za vodećom Crvenom zvezdom. U ovom momentu crveno-beli imaju 51, a crno-beli 50 bodova, dok je Spartak na pretposlednjoj poziciji na tabeli sa 16 i u vrlo nezavidnom položaju u borbi za opstanak. Spartak je u gostima odigrao 2:2