Evroliga ovo videla nije, sudije oborile rekord na meču Partizan - Real! Jasno je zašto su se crno-beli žalili

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida u 28. kolu Evrolige sa 77:73, a sudije su i na ovom susretu bile u centru pažnje pošto su gostujućem timu tokom celog susretqa dosudili svega 11 faulova.

Emin Mogulkoč, Rajn Perandi i Tomas Bisuel delili su pravdu u Beogradu, a njihovih 11 faulova dosuđenih realu će ostati upamćeni kao novi rekord u takmičenju. Prethodno, Barselona je 2010. u meču protiv CSKA iz Moskve napravila samo 12 faulova. Na drugoj strani, partizan je izveo svega tri slobodna bacanja, a imajući u vidu neizvesnost meča i egal do samog kraja, jasno je zašto su crno-beli odlučili da ulože zvaničnu žalbu na suđenje posle meča. Upravo smo to i
