Sahranjena majka Goge Sekulić! Tužna scena na groblju u Sremčici, sestra sve vreme pridržava uplakanu pevačicu

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Majka pevačice Goge Sekulić, Nada, sahranjena je danas, 14. februara, na groblju u Sremčici.

Nakon opela u kapeli, tužna povorka se uputila ka grobnom mestu, dok se pevačica nije odvajala od sestre, koja ju je sve vreme pridržavala. Prijatelji su neprestano pratili Gogino i sestrino stanje, jer obe nisu prestajale da plaču. Goga je na sahranu došla u crnom kaputu i naočarima, a podršku joj je pružio i bivši muž Uroš Domanović. Na groblju u Sremčici, došlo je dvoje pevačicinih kolega. U pitanju su Ivana Šašić i Aleksandar Misojčić Xander koji su se čvrsto
