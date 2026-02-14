Kraj za Srbina: Miomir Kecmanović poražen od Amerikanca

Kraj za Srbina: Miomir Kecmanović poražen od Amerikanca

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale ATP turnira u Dalasu, pošto je danas u četvrtfinalu poražen od Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 5:7, 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP Meč je trajao dva sata. Šelton je deveti teniser sveta, dok je Kecmanović 66. na ATP listi. Srpski teniser je osvojio prvi set posle brejka u 11. gemu. Šelton je u naredna dva seta po jednom oduzeo servis Kecmanoviću i tako došao do preokreta i pobede. Američki teniser će u polufinalu turnira u Dalasu igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je savladao Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 5:7, 6:4, 6:3. ATP turnir u Dalasu se igra za
