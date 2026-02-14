Poginula Tatjana Ječmenica, bivša reprezentativka Srbije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu. Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu. Jedna osoba je izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je akcija izvlačenja druge osobe i dalje u toku. Tatjana Ječmenica je rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu. Bila je profesionalna srpska teniserka, selektor Fed kup reprezentacije