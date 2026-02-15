Alijev: Izgradnja elektrane u Srbiji jedna on najvećih investicija Azerbejdžana u Evropi

Beta pre 32 minuta

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas u Beogradu da će izgradnja elektrane na gas u Srbiji biti jedna od glavnih azerbejdžanskih investicija u Evropi.

"To će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi. To jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou, jer ulažete samo u zemlje u kojima imate dobre odnose, u kojima verujete svojim partnerima, u koje znate da su stabilnost i razvoj kao što je to u Srbiji nešto što je važan faktor na duge staze", rekao je Alijev.

On je dodao da je izgradnja elektrane na gas "važan pokazatelj diverzifikacije u sektoru energetike".

"Počeli smo saradnjom u oblasti gasa a sada prelazimo na sledeći stadijum, kako da iskoristimo taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge, kako da ga pretvorimo u konačan proizvod a to je struja", rekao je Alijev.

Vučić: Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim danas u Beogradu razgovara o "produbljivanju strateškog parterstva".

"Sa predsednikom Azerbejdžana razgovaram o produbljivanju strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, kao i o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima", napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da veruje da strateško partnerstvo Beograda i Bakua daje "konkretne i merljive rezultate rada", kao i da oni doprinose stabilnosti u regionu.

(Beta, 15.02.2026)