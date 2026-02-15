Evo kako je došlo do nesreće u kojoj je povređena devojčica (13): Tinejdžer je udario automobilom kod tržnog centra

Povređena devojčica (13) je u stabilnom stanju Do nesreće je došlo kad je devojčica prelazila ulicu na crveno svetlo Kako "Blic" nezvanično saznaje, do teške saobraćajne nesreće kod tržnog centra "Galerija" došlo je tako što je povređena devojčica (13) prelazila ulicu na crveno. Vozač BMW (19), koji je sinoć udario devojčicu kod tržnog centra "Galerija", na licu mesta je testiran na alkohol i nedozvoljene supstance i test je bio negativan. On je prošao na zeleno