Evo kako je došlo do nesreće u kojoj je povređena devojčica (13): Tinejdžer je udario automobilom kod tržnog centra

Blic pre 1 sat
Povređena devojčica (13) je u stabilnom stanju Do nesreće je došlo kad je devojčica prelazila ulicu na crveno svetlo Kako "Blic" nezvanično saznaje, do teške saobraćajne nesreće kod tržnog centra "Galerija" došlo je tako što je povređena devojčica (13) prelazila ulicu na crveno. Vozač BMW (19), koji je sinoć udario devojčicu kod tržnog centra "Galerija", na licu mesta je testiran na alkohol i nedozvoljene supstance i test je bio negativan. On je prošao na zeleno
Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Blic pre 2 sata
Devojčica (13) koju je udario BMW prelazila ulicu na crveno?! Isplivali novi detalji nesreće kod Galerije

Mondo pre 1 sat
Otkriveno u kakvom je stanju devojčica (13) koju je kolima udario tinejdžer kod Galerije: Naleteo na nju BMW-om, Hitna pomoć…

Blic pre 3 sata
BMW naleteo velikom brzinom kod Galerije, devojčica (13) se bori za život: Otkriveno u kakvom je stanju

Telegraf pre 2 sata
Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 6 sati
Noć u Beogradu: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC…

Kurir pre 6 sati
Devojčica povređena u saobraćajnoj nesreći kod TC Galerija

N1 Info pre 7 sati
BMW

Nije dovoljno samo doći u hram, već je potrebno da Hristos uđe u naše duše i u naša srca

Politika pre 49 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Mondo pre 1 sat
Blic pre 3 sata