Golišav stomak skoro do intime! Šok izdanje Jovane Jeremić u Jutarnjem programu u haljini sa mega prorezom: Voditeljka prevazišla samu sebe

U intervjuu, Jovana je istakla svoja razmišljanja o novcu i njegovom značaju u njenom životu.

Voditeljka je takođe podelila primer svoje poslovne strategije u životu, naglašavajući efikasnost kao prioritet. Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je uspela da izazove lavinu komentara svojim modnim izborom u Jutarnjem programu koji vodi. Ovog puta pojavila se u šljokičavoj plavoj haljini sa mega prorezom na stomaku, koji je sezao gotovo do intime. Atraktivna voditeljka je sa puno samopouzdanja prošetala studiom, ne skidajući osmeh sa lica. Svetlucavi materijal