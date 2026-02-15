Kijev traži duplo više: Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija: "Problem je što Putina više ništa ne zanima osim rata"

Blic pre 2 sata
Kijev traži duplo više: Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija: "Problem je što Putina više ništa ne…
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države ponudile 15-godišnje garancije bezbednosti Ukrajini Zelenski navodi da pregovori sa američkim senatorima napreduju u pravcu dogovora Sjedinjene Američke Države su ponudile Kijevu 15-godišnje garancije bezbednosti, ali Ukrajina želi više i računa na period od najmanje 30 godina, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na marginama Minhenske bezbednosne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja": Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija, traži period…

"Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja": Zelenski nezadovoljan američkom ponudom bezbednosnih garancija, traži period od najmanje 30 godina

Kurir pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Otvorena boca stara 127 godina! Ova boca vina iz Francuske oživela istoriju slatkog pića

Otvorena boca stara 127 godina! Ova boca vina iz Francuske oživela istoriju slatkog pića

Kurir pre 12 minuta
Naučnici u šoku: Otkriven čudan planetarni sistem koji ruši sve teorije: "Izgrađen je naopako"

Naučnici u šoku: Otkriven čudan planetarni sistem koji ruši sve teorije: "Izgrađen je naopako"

Blic pre 12 minuta
"Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane!" Crni bilans u Gazi, situacija je alarmantna: MInistartsvo zdravlja Gaze…

"Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane!" Crni bilans u Gazi, situacija je alarmantna: MInistartsvo zdravlja Gaze iznelo šokantne brojke

Kurir pre 1 minut
Smrtonosna koalicija tehnokapitalista i desnice

Smrtonosna koalicija tehnokapitalista i desnice

Radar pre 36 minuta
Drama u Istanbulu: Drogirani muškarac nožem nasrnuo na policajce, u krvavom obračunu šestoro povređenih

Drama u Istanbulu: Drogirani muškarac nožem nasrnuo na policajce, u krvavom obračunu šestoro povređenih

Blic pre 41 minuta