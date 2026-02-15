(Mape) Sneg se spušta u gradove, zima se vraća! Meteorolozi otkrivaju kada će pasti sneg u Beogradu

Očekuje se sneg na planinama, dok niži predeli mogu dobiti susnežicu i kišu Meteorolozi savetuju upotrebu zimske opreme i tople odeće do daljnjeg ​Proleće će ipak morati da sačeka! Iako smo uživali u sunčanim danima, najnovije prognoze od danas najavljuju preokret.

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića i Marka Čubrila, pred nama je trostepeni prodor hladnog vazduha koji će transformisati pejzaž širom Srbije. ​Dok se u planinskim predelima očekuju ozbiljne snežne padavine, u nizijama i gradovima, uključujući Beograd i Vojvodinu, granica između kiše i snega će se lomiti lomiti na samo jednom stepenu Celzijusa. Danas popodne kreće "oluja" koja donosi jači pad temperature, a prema trenutnim vremenskim prognozama, nestabilno i