Najnovije informacije o stanju muža Tatjane Jecmenice: Oštećena pluća, polomljena rebra i pršljen, i dalje je u indukovanoj komi

Blic pre 2 sata
Njen suprug, Darko Jevtić, pretrpeo je ozbiljne povrede, ali mu je stanje stabilno.

Njen suprug, Darko Jevtić, pretrpeo je ozbiljne povrede, ali mu je stanje stabilno.

Od jačine udarca koje je zadobio došlo je do oštećenja pluća. Bivša teniserka Tatjana Ječmenica izgubila je život u petak 13. februara u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, dok je njen suprug Darko Jevtić primljen u bolnicu sa teškim povredama. Kako "Blic" saznaje, on je trenutno stabilno. Kako dalje saznajemo, Darko je u saobraćajki polomio rebra, ima napukao pršljen, ali je tokom jučerašnjeg dana pomerao ruke i noge. Od jačine udarca koje je zadobio došlo je do
