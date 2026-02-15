Poznati ski-centar ostao bez struje zbog nevremena. Jak vetar i kiša već prave haos u ovom delu Srbije.

Uzrok nestanka električne energije je kvar izazvan zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Poznati ski-centar Brezovica od pola 5 jutros je bez električne energije, zbog jakog vetra koji je pogodio ovaj deo naše zemlje. - Zbog jakog vetra koji je duvao tokom noći, ski centar Brezovica od 4:30 časova je bez električne energije. Prema dostupnim informacijama, kvar je nastao zbog nevremena, a nadležne ekipe su obaveštene - piše Instagram stranica "borzanionline".
