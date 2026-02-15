"Sa ponosom se prisećamo istorijskih trenutaka" Vučić čestitao Dan državnosti: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Blic pre 4 sati
"Sa ponosom se prisećamo istorijskih trenutaka" Vučić čestitao Dan državnosti: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za…
Predsednik Aleksandar poručio je da se na Sretenje sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka Kako je rekao, neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu Srbiju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim građanima Sretenje - Dan državnosti. - Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

RTK pre 2 sata
Vučić čestitao Dan državnosti svim građanima: Na Sretenje je Srbija postavila temelje svoje slobode i ustavnosti

Vučić čestitao Dan državnosti svim građanima: Na Sretenje je Srbija postavila temelje svoje slobode i ustavnosti

RINA pre 2 sata
(Video) Vučić čestitao Dan državnosti: Ponosno se sećamo istorije, Sretenje podstrek da radimo za uspešnu Srbiju

(Video) Vučić čestitao Dan državnosti: Ponosno se sećamo istorije, Sretenje podstrek da radimo za uspešnu Srbiju

Newsmax Balkans pre 2 sata
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

RTV pre 5 sati
Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Danas pre 5 sati
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeSretenje

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

RTV pre 26 minuta
Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Euronews pre 19 minuta
Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

RTS pre 25 minuta
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

NIN pre 25 minuta
Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Sputnik pre 25 minuta