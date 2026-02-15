Slavlje se pretvorilo u horor: Nova nesreća u Švajcarskoj, eksplodirao top za konfete na karnevalu, veliki broj povređenih

Blic pre 8 sati
Slavlje se pretvorilo u horor: Nova nesreća u Švajcarskoj, eksplodirao top za konfete na karnevalu, veliki broj povređenih
Organizatori karnevala nisu davali komentare povodom incidenta Na licu mesta intervenisali su timovi Hitne pomoći, uključujući helikopterske ekipe i mobilnu jedinicu intenzivne nege Jedanaest osoba povređeno je danas, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, preneli su lokalni mediji. Teško povređena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna
