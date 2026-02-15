Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom

Blic pre 1 sat
Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom…

Prema našim saznanjima, devojčica je momentalno pri udaru automobila izgubila svest Očevici tvrde da se automobil kretao velikom brzinom Devojčica (13) zadobila je teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći kada je vozač automobila marke "BMW" na nju naleteo ispred tržnog centra.

Prema nezvaničnim informacijama, vozilom je upravljao mladić S. K. (19). Svedoci navode da je od siline udarca devojčica odbačena nekoliko metara uvis. Očevici takođe tvrde da je devojčica oborena na pešačkom prelazu dok je semafor pokazivao crveno svetlo. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i prevezla je u Urgentni centar, gde joj se ukazuje medicinska pomoć. Kako "Blic" saznaje, devojčica je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar. -
Ključne reči

BMW

