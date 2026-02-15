Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Blic pre 15 minuta
Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Njeno zdravstveno stanje nije poznato Hitno je prevezena u Urgentni centar Devojčica (13) povređena je večeras na pešačkom prelazu ispred tržnog centra u Beogradu, nakon što je na nju naleteo automobil koji se, prema rečima očevidaca, kretao velikom brzinom.

Svedoci navode da je od siline udarca devojčica odbačena nekoliko metara uvis. Očevici navode da je devojčica oborena na pešačkom prelazu dok je semafor pokazivao crveno svetlo. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i prevezla je u Urgentni centar, gde joj se ukazuje medicinska pomoć. Kako "Blic" saznaje, devojčica je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom…

Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom

Blic pre 4 sati
Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom…

Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom

Blic pre 4 sati
Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila…

Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila svest

Blic pre 6 sati
Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Blic pre 5 sati
Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila…

Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila svest

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Blic pre 15 minuta
Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom…

Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom

Blic pre 4 sati
Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom…

Tinejdžer (19) BMW-om pokosio devojčicu (13)?! Sa povredama opasnim po život prevezena u bolnicu, mladić je udario na pešačkom

Blic pre 4 sati
Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila…

Devojčici (13) se bore za život! Detalji nesreće u centru Beograda: Pokosio je ispred tržnog centra, letela uvis, pa izgubila svest

Blic pre 6 sati
Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Blic pre 5 sati