Velikom brzinom pokosio devojčicu (13): Užas ispred tržnog centra u Beogradu: Od siline udarca letela nekoliko metara

Njeno zdravstveno stanje nije poznato Hitno je prevezena u Urgentni centar Devojčica (13) povređena je večeras na pešačkom prelazu ispred tržnog centra u Beogradu, nakon što je na nju naleteo automobil koji se, prema rečima očevidaca, kretao velikom brzinom.

Svedoci navode da je od siline udarca devojčica odbačena nekoliko metara uvis. Očevici navode da je devojčica oborena na pešačkom prelazu dok je semafor pokazivao crveno svetlo. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i prevezla je u Urgentni centar, gde joj se ukazuje medicinska pomoć. Kako "Blic" saznaje, devojčica je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar.