General Mojsilović: Vojska se trudi da ostane van politike, ko želi promenu vlasti mora da ide na izbore

Danas pre 1 sat
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je da se vojska trudi da ostane van politke, poručivši da će ko želi promenu vlasti, morati da ide na izbore, jer se tako vrši njena smena. „Aktuelna zbivanja posmatram kroz funkciju koju obavljam.

Trudimo se da ostanemo van politike. Stojimo iza institucija države. Zahtevi da se VS politizuje vode u eskalaciju. Mi smo i zaštitnici države i institucija, bez obzira na to što se dešava oko nas. Tu nema igre. Predsednik republike komanduje VS u miru i ratu – ne po imenu i prezimenu već po funkciji, Ustavu i zakonu“, rekao je Mojsilović u intervjuu za list Politika. „Ako se svi zalažemo za zakonitost, onda nema dileme šta treba da radi VS i kako da postupa“,
