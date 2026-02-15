Na putu između Čačka i Kraljeva sleteo šleper s kolovoza i prevrnuo se

Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Viljuša, danas je sa kolovoza sleteo šleper i prevrnuo se na bočnu stranu, javila je Regionalna informativna novinska agencija (RINA). „Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sleteo je u korito reke. Na svu sreću, on je prošao bez težih povreda“, rekao je agenciji jedan od očevidaca. Saobraćaj na toj deonici trenutno je obustavljen, a vozila se preusmeravaju na alternativne