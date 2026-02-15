Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije u Orašcu zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsili su bivšeg pripadnika Žandarmerije M.J. (43) iz Mladenovca zbog sumnje da je pozivao građane na nasilnu promenu ustavnog uređenja i svrgavanje predsednika Srbije, saopšteno je večeras.

Sumnja se da je putem prenosa uživo na društvenoj mreži Fejsbuk, ispred spomen-obeležja Đorđa Petrovića Кarađorđa u Orašcu, javno pozivao građane na izvršenje tog krivičnog dela.Kako je navelo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), protiv osumnjičenog su ranije podnošene krivične prijave zbog 21 krivičnog dela, ;zbog kojih je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci, kao i na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci. Takođe, osuđen je i na
