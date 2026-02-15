(Video) Konji ili MVP nagrada? Da li je Jokić iznenadio odgovorom? Oduševio ga jedan srpski detalj na Ol-staru

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo će učestvovati na Ol-star meču u NBA ligi.

– Super je osećaj predstavljati Srbiju na ovakvom događaju. Ne znam jeste videli dresove, ali ima srpska zastava, to je poseban mali detalj koji mi se dopao. Drago mi je što predstavljam svoj narod, svoju zemlju, grad, porodicu na ovakvom događaju – rekao je Jokić na konferenciji za medije pred Ol-star meč.