(Video) Konji ili MVP nagrada? Da li je Jokić iznenadio odgovorom? Oduševio ga jedan srpski detalj na Ol-staru

Dnevnik pre 12 minuta
(Video) Konji ili MVP nagrada? Da li je Jokić iznenadio odgovorom? Oduševio ga jedan srpski detalj na Ol-staru

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo će učestvovati na Ol-star meču u NBA ligi.

– Super je osećaj predstavljati Srbiju na ovakvom događaju. Ne znam jeste videli dresove, ali ima srpska zastava, to je poseban mali detalj koji mi se dopao. Drago mi je što predstavljam svoj narod, svoju zemlju, grad, porodicu na ovakvom događaju – rekao je Jokić na konferenciji za medije pred Ol-star meč. Nikola Jokic was so happy when he realized DeMarcus Cousins was asking him questions. 🤣🤣🤣 This is amazing. (via @NBA) pic.twitter.com/qLScSqVAwV — Hoop Central
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

(Video) Jokić birao između MVP titula i svojih konja: "Super je osećaj predstavljati Srbiju na Ol-staru"

(Video) Jokić birao između MVP titula i svojih konja: "Super je osećaj predstavljati Srbiju na Ol-staru"

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Jokić zasmejavao: Konji (naravno), stari drug i Lebron

Jokić zasmejavao: Konji (naravno), stari drug i Lebron

Sport klub pre 17 minuta
Nikola Jokić ponosno pričao o Srbiji i svojim konjima, pred meč Tima sveta na Ol-star vikendu: Super osećaj...

Nikola Jokić ponosno pričao o Srbiji i svojim konjima, pred meč Tima sveta na Ol-star vikendu: Super osećaj...

Euronews pre 2 sata
"Super je osećaj predstavljati Srbiju..." Nikola Jokić poslao moćnu poruku pred NBA Ol-star meč

"Super je osećaj predstavljati Srbiju..." Nikola Jokić poslao moćnu poruku pred NBA Ol-star meč

Večernje novosti pre 2 sata
Jokić: Drago mi je što predstavljam Srbiju na velikom događaju

Jokić: Drago mi je što predstavljam Srbiju na velikom događaju

Sputnik pre 2 sata
To, Srbine - Jokić izašao pred novinare, pa ponosno poručio: Drago mi je što predstavljam svoj narod! Ne znam da li ste videli…

To, Srbine - Jokić izašao pred novinare, pa ponosno poručio: Drago mi je što predstavljam svoj narod! Ne znam da li ste videli dres, ima jedan poseban detalj!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATwitterNikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

Dubočica uzela set favorizovanoj Crvenoj zvezdi

Dubočica uzela set favorizovanoj Crvenoj zvezdi

Jug press pre 22 minuta
(Video) Jokić birao između MVP titula i svojih konja: "Super je osećaj predstavljati Srbiju na Ol-staru"

(Video) Jokić birao između MVP titula i svojih konja: "Super je osećaj predstavljati Srbiju na Ol-staru"

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Bivši kapiten Zvezde otvoreno o ponudi da se vrati: „Neozbiljno bi bilo da se igramo ‘idi mi – dođi mi’! Nisam hteo da budem…

Bivši kapiten Zvezde otvoreno o ponudi da se vrati: „Neozbiljno bi bilo da se igramo ‘idi mi – dođi mi’! Nisam hteo da budem privremeno rešenje u svemu tome!“

Hot sport pre 12 minuta
Šou na Jokićevoj konferenciji! Novinarka pitala Nikolu kog konja da kupi - usledio hit Srbina!

Šou na Jokićevoj konferenciji! Novinarka pitala Nikolu kog konja da kupi - usledio hit Srbina!

Kurir pre 17 minuta
Jokić zasmejavao: Konji (naravno), stari drug i Lebron

Jokić zasmejavao: Konji (naravno), stari drug i Lebron

Sport klub pre 17 minuta