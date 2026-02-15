Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je uz najviše državne počasti dočekao predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva ispred Palate Srbija.

Za predsednika Alijeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, priređen je svečani doček uz crveni tepih, počasni stroj Garde i intoniranje himne dve zemlje. Pored Vučića, ispred Palate Srbija Alijeva su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri Zoran Gajić, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Bratislav Gasić, Marko Đurić, Nikola Selaković Dubravka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

RTV pre 26 minuta
Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

RTS pre 26 minuta
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

NIN pre 26 minuta
Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Sputnik pre 26 minuta
"Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće," Vučić dočekao Alijeva ispred Palate Srbija: "Još jedan snažan izraz prijateljstva"…

"Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće," Vučić dočekao Alijeva ispred Palate Srbija: "Još jedan snažan izraz prijateljstva" (video)

Blic pre 26 minuta
Predsednik Azerbejdžana stigao u Beograd

Predsednik Azerbejdžana stigao u Beograd

Slobodna Evropa pre 16 minuta
(Foto/video) Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji: Svečani doček ispred Palate Srbija, sastanak sa Vučićem

(Foto/video) Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji: Svečani doček ispred Palate Srbija, sastanak sa Vučićem

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeNikola SelakovićSiniša MaliMarko ĐurićAzerbejdžanAleksandar SofronijevićBratislava

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

Vučić: Poseta Alijeva izraz snažnog prijateljstva i partnerstva Srbije i Azerbejdžana

RTV pre 26 minuta
Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Euronews pre 19 minuta
Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

Svečani doček predsednika Alijeva ispred Palate Srbija

RTS pre 26 minuta
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao u posetu Srbiji, dočekao ga Vučić

NIN pre 26 minuta
Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji, dočekao ga Vučić

Sputnik pre 26 minuta