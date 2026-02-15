Alijev u poseti Srbiji, priređen svečani doček, sledi prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dve zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je uz najviše državne počasti dočekao predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva ispred Palate Srbija.

Za predsednika Alijeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, priređen je svečani doček uz crveni tepih, počasni stroj Garde i intoniranje himne dve zemlje. Pored Vučića, ispred Palate Srbija Alijeva su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri Zoran Gajić, Aleksandra Sofronijević, Dragan Glamočić, Bratislav Gasić, Marko Đurić, Nikola Selaković Dubravka