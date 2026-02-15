Fico: Ne možemo lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju, te zemlje su bolje pripremljene za pristupanje EU od Ukrajine

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da su neke zemlje EU, među kojima i Slovačka imaju problem u vezi sa pristupom Ukrajine Uniji i da su zemlje poput Srbije, Crne Gore i Ukrajine mnogo bolje pripremljene za članstvo. "Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini, a postoje i zemlje koje govore istinu o Ukrajini.

Mađarska je dugo bila fer prema Ukrajini kada je govorila da se neće složiti sa članstvom Ukrajine u EU, a Slovačka bi rekla da Ukrajina može da se pridruži EU pod pretpostavkom da će ispuniti sve potrebne kriterijume. Ne možemo sada lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju. Te zemlje su 100 puta bolje pripremljene za pristupanje od Ukrajine", istakao je Fico na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. On je dodao da je