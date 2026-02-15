Fico: Ne možemo lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju, te zemlje su bolje pripremljene za pristupanje EU od Ukrajine

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Fico: Ne možemo lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju, te zemlje su bolje pripremljene za pristupanje EU od Ukrajine

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da su neke zemlje EU, među kojima i Slovačka imaju problem u vezi sa pristupom Ukrajine Uniji i da su zemlje poput Srbije, Crne Gore i Ukrajine mnogo bolje pripremljene za članstvo. "Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini, a postoje i zemlje koje govore istinu o Ukrajini.

Mađarska je dugo bila fer prema Ukrajini kada je govorila da se neće složiti sa članstvom Ukrajine u EU, a Slovačka bi rekla da Ukrajina može da se pridruži EU pod pretpostavkom da će ispuniti sve potrebne kriterijume. Ne možemo sada lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju. Te zemlje su 100 puta bolje pripremljene za pristupanje od Ukrajine", istakao je Fico na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. On je dodao da je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija, Crna Gora i Albanija bolje pripremljene

Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija, Crna Gora i Albanija bolje pripremljene

Insajder pre 1 sat
Fico sa Rubiom: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

Fico sa Rubiom: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

RTV pre 1 sat
Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

Newsmax Balkans pre 1 sat
Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

Fico: Ukrajina mora da ispuni kriterijume za EU, Srbija i Crna Gora su bolje pripremljene

Politika pre 1 sat
Fico izneo jasan stav: Zapad mora da obnovi dijalog s Rusijom

Fico izneo jasan stav: Zapad mora da obnovi dijalog s Rusijom

Večernje novosti pre 1 sat
Fico: Ukrajina će da uceni Mađarsku snabdevanjem naftom

Fico: Ukrajina će da uceni Mađarsku snabdevanjem naftom

B92 pre 2 sata
Fico: Moramo da vodimo dijalog sa Rusijom; Isporuke nafte predmet političkih ucena Kijeva

Fico: Moramo da vodimo dijalog sa Rusijom; Isporuke nafte predmet političkih ucena Kijeva

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNATOEvropska UnijaUkrajinaEUSlovačkaAlbanijaMađarskarobert fico

Svet, najnovije vesti »

Tramp objavio da će na prvom sastanku Odbora za mir biti obećano pet milijardi dolara za Gazu

Tramp objavio da će na prvom sastanku Odbora za mir biti obećano pet milijardi dolara za Gazu

Danas pre 7 minuta
„Više nema nikakvog stida“: Obama odgovorio na rasistički video Donalda Trampa

„Više nema nikakvog stida“: Obama odgovorio na rasistički video Donalda Trampa

Danas pre 7 minuta
Trampov šef za carine rekao da će mali bezbednosni kontingent ostati u Minesoti

Trampov šef za carine rekao da će mali bezbednosni kontingent ostati u Minesoti

Danas pre 7 minuta
Haos u Francuskoj Oluja Nils paralizuje železnicu i avione, narandžasti meteoalarm zbog snežnih nepogoda

Haos u Francuskoj Oluja Nils paralizuje železnicu i avione, narandžasti meteoalarm zbog snežnih nepogoda

Kurir pre 2 minuta
Novi masovni napad na Rusiju: Ukrajinci zasuli Belgorod, oštećeni energetski objekti, ljudi bez struje i grejanja

Novi masovni napad na Rusiju: Ukrajinci zasuli Belgorod, oštećeni energetski objekti, ljudi bez struje i grejanja

Blic pre 51 minuta