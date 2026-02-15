Obradović: Imam nekoliko dilema pred finalni turnir Kupa...

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Obradović: Imam nekoliko dilema pred finalni turnir Kupa...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Igokeu rezultatom 94:84 na startu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige.

Posle meča, medijima se obratio trener beogradskog tima, Saša Obradović. "Čestitam Igokei na odličnoj utakmici i odličnoj pripremi. Mi smo nastojali da rotacijama sačuvamo svežinu, pobedili smo, ostali smo zdravi, poštedili nosioce igre za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle pobede na startu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige. Potom je istakao da još uvek nije siguran ko će igrati na Kupu Radivoja Koraća...
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Batler: ''Kup? Ne znam koliko je to važno, ali izgleda da je veoma važno''

Batler: ''Kup? Ne znam koliko je to važno, ali izgleda da je veoma važno''

Sportske.net pre 38 minuta
UŽIVO: Derbi na startu druge runde, Partizan čeka Budućnost

UŽIVO: Derbi na startu druge runde, Partizan čeka Budućnost

Sport klub pre 43 minuta
Šta je Saša Obradović rekao treneru Igokee posle meča? "Hvala mu na tome, ostaće među nama"

Šta je Saša Obradović rekao treneru Igokee posle meča? "Hvala mu na tome, ostaće među nama"

Mondo pre 53 minuta
Plavšić je spreman, ali i oprezan: ''Zglob ramena je jako teško oporaviti''

Plavšić je spreman, ali i oprezan: ''Zglob ramena je jako teško oporaviti''

Sportske.net pre 1 sat
Obradović u dilemi pred Kup: O stranicma ću odlučiti noćas i sutra!

Obradović u dilemi pred Kup: O stranicma ću odlučiti noćas i sutra!

Večernje novosti pre 1 sat
Batler posle Igokee pričao o Kupu: "Ne znam koliko je to važno, ali deluje da je veoma..."

Batler posle Igokee pričao o Kupu: "Ne znam koliko je to važno, ali deluje da je veoma..."

Telegraf pre 24 minuta
Zvezda savladala Igokeu na startu Top 8 faze ABA lige

Zvezda savladala Igokeu na startu Top 8 faze ABA lige

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaKup Radivoja KoraćaABA ligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Spski „biser“ se upisao „zlatnim slovima“ u istoriju Barselone (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Saša Obradović pričao o timu za Kup Radivoja Koraća

Danas pre 1 sat
Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Partizan uputio važno saopštenje pred meč protiv Budućnosti

Danas pre 1 sat
Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Danas pre 2 sata
Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Danas pre 2 sata