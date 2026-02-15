Obradović: Imam nekoliko dilema pred finalni turnir Kupa...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Igokeu rezultatom 94:84 na startu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige.

Posle meča, medijima se obratio trener beogradskog tima, Saša Obradović. "Čestitam Igokei na odličnoj utakmici i odličnoj pripremi. Mi smo nastojali da rotacijama sačuvamo svežinu, pobedili smo, ostali smo zdravi, poštedili nosioce igre za finalni turnir Kupa Radivoja Koraća", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle pobede na startu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige. Potom je istakao da još uvek nije siguran ko će igrati na Kupu Radivoja Koraća...