Održana ceremonija povodom Dana državnosti u Orašcu, Macut: Samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati mir

Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije održana je kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je položio položiti vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Macut je poručio da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i poručio da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje, da samo zajedno, kroz dijalog se može očuvati i razviti država, kao i da je mir, kojeg je srpski narod željan, osnov svega. Macut je, obraćajući se na