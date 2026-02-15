Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, deo tereta rasud pored puta (video)

U čačanskom selu Baluga Trnavska, na starom putu Čačak-Kraljevo, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno vozilo novopazarskih registarskih oznaka, koje je, kako se pretpostavlja, zbog klizavog kolovoza sletelo sa puta u reku Karaču, pri tom probivši zaštitnu ogradu.

U nezgodi nije bilo povređenih, ali je na kamionu pričinjena znatna materijalna šteta, dok je deo tereta ispao iz vozila i rasut pored puta. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Prema informacijama sa terena, vodostaj reke Karače je nizak, pa nije bilo opasnosti od potapanja vozila niti dodatnih posledica. Saobraćaj na ovoj deonici starog puta Čačak-Kraljevo privremeno je