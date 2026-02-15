Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, deo tereta rasud pored puta (video)

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, deo tereta rasud pored puta (video)

U čačanskom selu Baluga Trnavska, na starom putu Čačak-Kraljevo, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno vozilo novopazarskih registarskih oznaka, koje je, kako se pretpostavlja, zbog klizavog kolovoza sletelo sa puta u reku Karaču, pri tom probivši zaštitnu ogradu.

U nezgodi nije bilo povređenih, ali je na kamionu pričinjena znatna materijalna šteta, dok je deo tereta ispao iz vozila i rasut pored puta. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Prema informacijama sa terena, vodostaj reke Karače je nizak, pa nije bilo opasnosti od potapanja vozila niti dodatnih posledica. Saobraćaj na ovoj deonici starog puta Čačak-Kraljevo privremeno je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Šleper sleteo u reku na starom putu između Čačka i Kraljeva

Šleper sleteo u reku na starom putu između Čačka i Kraljeva

N1 Info pre 4 sati
Na putu između Čačka i Kraljeva sleteo šleper s kolovoza i prevrnuo se

Na putu između Čačka i Kraljeva sleteo šleper s kolovoza i prevrnuo se

Danas pre 4 sati
Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, upao u reku Karaču

Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, upao u reku Karaču

RTS pre 5 sati
Šleper sleteo s puta i prevrnuo se u potok: Saobraćajka na starom putu Čačak-Kraljevo (foto)

Šleper sleteo s puta i prevrnuo se u potok: Saobraćajka na starom putu Čačak-Kraljevo (foto)

Kurir pre 5 sati
Kamion sleteo u reku Karaču kod Čačka, nema povređenih

Kamion sleteo u reku Karaču kod Čačka, nema povređenih

Insajder pre 7 sati
Šleper firme Ervin probio bankinu i sletio s mosta: Vozač iz Novog Pazara preživio dramatičan pad u korito rijeke

Šleper firme Ervin probio bankinu i sletio s mosta: Vozač iz Novog Pazara preživio dramatičan pad u korito rijeke

Sandžak haber pre 7 sati
VIDEO Šleper probio bankinu i sleteo sa puta kod Čačka: Nema povređenih

VIDEO Šleper probio bankinu i sleteo sa puta kod Čačka: Nema povređenih

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakKraljevokamion

Regioni, najnovije vesti »

Dve medalje za AK „Srem“ na dvoranskim prvenstvima Srbije u Beogradu

Dve medalje za AK „Srem“ na dvoranskim prvenstvima Srbije u Beogradu

Ozon pre 48 minuta
Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

Sputnik pre 29 minuta
Bojanić: Sretenje – tačka u kojoj se susreću Sveti Sava, knez Lazar, Karađorđe i Miloš Obrenović

Bojanić: Sretenje – tačka u kojoj se susreću Sveti Sava, knez Lazar, Karađorđe i Miloš Obrenović

Glas juga pre 18 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68 odsto nego prethodne godine

Radio 021 pre 34 minuta
Radnički – Radnik bez golova na Čika Dači

Radnički – Radnik bez golova na Čika Dači

Glas Šumadije pre 1 sat