Više saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu: Devojčica teško povređena kada ju je oborio automobil

Euronews pre 31 minuta  |  Autor: Tanjug
Više saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu: Devojčica teško povređena kada ju je oborio automobil

Devojčica stara 13 godina teško je povređena kada je kao pešak oborena sinoć oko 20.52 sati kod TC Galerija i prebačena je u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Na nju je naleteo automobil, navodi RTS. Muškarac star 28 godina teško je povređen, a žena stara 24 lakše u saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad - Beograd noćas oko 1.10 časova i oboje su prebačeni u Urgentni centar. Osim ovih, u Beogradu su se tokom noći dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene. Hitna pomoć je intervenisala tokom noći ukupno 112 puta, od toga su bile 24 intervencije na javnim mestima. Za pomoć su se
