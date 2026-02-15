Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Glas juga pre 3 sata
Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Sretenje Gospodnje posvećeno je događaju kada je Presveta Bogorodica prvi put unela malog Isusa Hrista u jerusalimski hram da ga posveti Bogu, u skladu sa Mojsijevim zakonom.

Tada se, prema predanju, dogodio susret Spasitelja sa starcem Simeonom Bogoprimcem, koji je Hrista uzeo u naručje i prepoznao u njemu obećanog Mesiju. Reč „sretenje“ znači – susret. U duhovnom smislu, to je susret Starog i Novog zaveta, ali i prvi susret Boga u telu sa ljudskim rodom. Za hrišćanstvo, ovaj događaj ima suštinski značaj jer ukazuje na početak Hristovog otkrivenja svetu i spasenja čovečanstva. Predanje kaže da je Simeon, dok je prevodio knjigu proroka
Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

RTS pre 26 minuta
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sretenje Gospodnje

RTK pre 2 sata
Dokument ispred svog vremena: Zašto je Sretenjski ustav morao da padne FOTO

B92 pre 3 sata
Sretenje Gospodnje – praznik sa snažnom simbolikom

Vesti online pre 4 sati
Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Niške vesti pre 3 sata
Ko se sve sreće na Sretenje - narodna verovanja o ovom velikom prazniku

Sputnik pre 3 sata
Praznik svetlosti i nade: Zašto je Sretenje poseban dan u crkvenom kalendaru

Danas pre 5 sati
Dan državnosti Srbije, Sretenje

Poljoprivrednici danas i sutra blokiraju puteve u dvadesetak mesta širom Srbije

Insajder pre 24 minuta
Monarhisti: Pod Vučićem Srbija izgubila državnost, vlast se odrekla Kosova, svela nas na koloniju

Beta pre 11 minuta
SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

Beta pre 1 minut
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Serbian News Media pre 6 minuta
Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Glas Zaječara pre 19 minuta