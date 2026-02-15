Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Sretenje Gospodnje posvećeno je događaju kada je Presveta Bogorodica prvi put unela malog Isusa Hrista u jerusalimski hram da ga posveti Bogu, u skladu sa Mojsijevim zakonom.

Tada se, prema predanju, dogodio susret Spasitelja sa starcem Simeonom Bogoprimcem, koji je Hrista uzeo u naručje i prepoznao u njemu obećanog Mesiju. Reč „sretenje“ znači – susret. U duhovnom smislu, to je susret Starog i Novog zaveta, ali i prvi susret Boga u telu sa ljudskim rodom. Za hrišćanstvo, ovaj događaj ima suštinski značaj jer ukazuje na početak Hristovog otkrivenja svetu i spasenja čovečanstva. Predanje kaže da je Simeon, dok je prevodio knjigu proroka