“Pazi kumašine šta radiš!“ Da li je Ana Brnabić, Miloševim rečima pripretila protivnicima?

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Katarina Vasiljević Siročić
U Staroj skupštini u Kragujevcu održana je svečana akademija povodom donošenja prvog ustava Kneževine Srbije.

Akademiji su, između ostalih, prisustvuju predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koje je dočekao gradonačlenik Kragujevca, Nikola Dašić. Među zvanicama su se našli i ministri u Vladi Republike Srpske Željko Budimir, Radan Ostojić, Goran Selak, Petar Đokić i Senka Jujić, kao i politički predstavnici srpskog naroda u Severnoj
