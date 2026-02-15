U Kragujevcu danas – Sretenjska akademija

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Vuk Mladenović
U Kragujevcu danas – Sretenjska akademija

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, u Kragujevcu će biti održana svečana Sretenjska akademija.

Po prvi put Grad dodeljuje priznanje za humanost i doprinos zajednici, dok je centralna svečanost događaja dodela medalja „Milovan Glušić“ u prostorijama stare Skupštine grada. Premijerno se sutra očekuje izvedba predstave „Miloš Veliki – knjaz serpski“, koja ima za cilj da Kragujevac bude predstavljen kao nekada. Izabran je i Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ da svečanost bude uvekovečena.
Infozija pre 12 minuta
iKragujevac pre 2 sata
