Nove blokade puteva u još dvadesetak mesta i gradova u Srbiji

Poljoprivrednici će danas i sutra blokirati puteve u dvadesetak mesta i gradova u Srbiji, u znak podrške proizvođačima mleka i poljoprivrednicima koji peti dan zaredom blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka.

Biće blokirani putevi u mestima Bogatić, Blace, Rača, put Zavlaka-Krupanj, Gornja Sabatina- Kragujevac, Slatina-Čačak, u Smederevskoj Palanci, Ivanjici i na još desetak lokacija u Vojvodini, rekao je agenciji Beta član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković. Blokada, koju organizuju čačansko poljoprivredno udruženje "Šajkača" i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, počela je u sredu, 11. februara u 13.00 časova