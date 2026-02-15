Stiže zahlađenje sa Mediterana: Kiša prelazi u sneg, vetar uveče u olujni na istoku

Talas vlažnog vazduha sa Mediterana donosi danas Srbiji kišu, jak vetar i osetan pad temperature.

Tokom dana biće oblačno i vetrovito, a u višim predelima padaće sneg, dok se u nižim krajevima prelazak kiše u susnežicu i sneg očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji kiša će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg, a do večeri se padavine u čvrstom obliku očekuju i u većini ostalih krajeva. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije moguće je formiranje snežnog pokrivača