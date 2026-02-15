Partizan pregazio Budućnost: Priče kruže da je Penjaroja ozbiljna zverka od trenera!

Hot sport pre 32 minuta
Partizan pregazio Budućnost: Priče kruže da je Penjaroja ozbiljna zverka od trenera!

Demonstracija sile! Partizan nastavio je dominaciju u drugoj fazi ABA lige i u Beogradskoj areni savladao Budućnost rezultatom 98:82, nastavivši neverovatan niz i izjednačivši se sa Dubaijem na vrhu tabele (16–1).

U utakmici visokog ritma, crno-beli su ključnu prednost stekli u trećoj četvrtini, koju su dobili 33:22, pretvorivši egal meč u sigurno vođstvo. Budućnost je pokušala da se vrati u završnici, ali nije imala odgovor na energiju Partizanovog rostera. Najbolji u pobedničkom timu bili su Dvejn Vašington sa 14 poena, odlični Ajzak Bonga koji je dodao 13 uz osam skokova, kao i Aleksa Radanov sa 13 poena i veoma važnim potezima u oba pravca. Svoje minute dobro je
